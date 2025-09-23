Bakan Erakçi’den ABD'de yoğun diplomasi trafiği

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Ahmed Salim, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir el-Buseidi, Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile bölgesel ve küresel son gelişmeleri değerlendirdi.

Sudan Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede, İran-Sudan ikili ilişkileri ve bu ilişkilerin ekonomik-ticari, bilimsel-teknolojik, tarım ve madencilik gibi her iki ülkenin ilgi alanına giren tüm sahalarda genişletilmesinin önemi ele alındı.

Ayrıca, özellikle Filistinlilere yönelik soykırımın ve Siyonist rejimin İslam ülkelerine karşı yürüttüğü savaş kışkırtıcılığının durdurulması için İslam ülkeleri arasında daha fazla birlik ve işbirliğinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Sudan Dışişleri Bakanı, Sudan’ın iç durumu hakkında bilgi vererek, ülkesinin tam barış ve istikrara ulaşıncaya kadar güvenlik sorunları ve dış müdahalelerle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede, İran-Umman ikili ilişkileri ve Filistin meselesi dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Taraflar, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması ve siyonist rejim yetkililerinin uluslararası yasal mercilerde yargılanması için küresel düzeyde harekete geçilmesinin önemine dikkat çekti.

İki bakan ayrıca İran’ın nükleer meselesi üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Avrupa taraflarının sorumluluk alması gerektiğini hatırlatarak, İran’ın nükleer meseleye ilişkin sorumlu yaklaşımına değer verilmesini istedi.

Batılı tarafların İran’a yönelik zalimane yaptırımların kaldırılması taahhüdüne uymalarının gerekliliğine işaret eden Erakçi, İran’ın nükleer meselesine dair yapılacak her türlü yanlış hesaplamanın sonuçlarına dair uyarıda bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konular, Ukrayna krizi ve Batı Asya’daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, üç Avrupa ülkesinin İran’ın nükleer meselesine yönelik yanlış tutumlarına değinerek, tüm tarafların sorumluluk üstlenmesinin ve durumun daha da karmaşık hale getirilmesinden kaçınılmasının önemini vurguladı.

Erakçi, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısını ve ülkemizin barışçıl nükleer tesislerine verdikleri zararı, hukuk düzenine benzeri görülmemiş bir saldırı ve uluslararası ilişkilerde “orman kanununun” hâkimiyetine işaret eden tehlikeli bir örnek olarak niteledi.

Bakan Erakçi ayrıca, böylesi hukuk tanımazlığın yaygınlaşmasına karşı kayıtsız kalınmasının sonuçlarına dikkat çekerek, tüm ülkeleri BM Şartı’nın ilke ve amaçlarına bağlı kalmaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede iki bakan ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Filistin konuları hakkında istişarede bulundu.