Ayetullah Hamanei, bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle bu akşam bir konuşma yapacak.

Devrim Lideri'nin konuşması İran saatiyle 20.00'de başlıyor.

Ayetullah Hamanei’nin İran’ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulara dair değerlendirmede bulunması bekleniyor.

İran takviminde, İran-Irak savaşının ilk haftası (22-29 Eylül) Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırılmıştır.

22 Eylül 1980 yılında Irak'taki Baas rejimi, daha önce aldığı karar ve planla, İslam Cumhuriyeti'nin yeni oluşan sistemini devirmek amacıyla İran'a karşı kapsamlı bir savaş başlattı. İki ülke arasında 8 yıl süren savaş, 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği bir felaket olarak tarihteki yerini aldı.