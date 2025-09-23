Azerbaycan heyetinden Tebriz’e ziyaret

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlığındaki heyet Tahran ziyaretinin ardından Tebriz'e gitti.

Şahin Mustafayev, Tebriz kentinde Doğu Azerbaycan Eyaleti Valisi Behram Sermasti tarafından karşılandı.

Ziyaretin amacı, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını izlemek ve ortak ulaştırma projelerini yakından incelemektir.

Şahin Mustafayev'e İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık da eşlik ediyor.

Taraflar, Kelale-Culfa otoyolu ile Kelale-Ağbend sınır köprüsünü ziyaret ederek, ulaştırma ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunacaklar.