İran ve Özbekistan demiryolları arasında yük taşımacılığı artıyor

İran Demiryolları Genel Müdürü Zakiri, Özbekistan Demiryolları Başkanı ile yaptığı görüşmede, İran ve Özbekistan arasında vagon seferlerinin mümkün hale geldiğini belirtti ve 2026 yılına kadar iki ülke arasında 2 milyon ton yük taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

İran Demiryolları’ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Zakiri, Özbekistan ve İran Demiryolları arasındaki uluslararası ilişkilerde niceliksel hedeflerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yılın ilk sekiz ayında iki ülke arasında 476 bin ton yük taşındığını ifade eden Zakiri, 2024 sonuna kadar bu rakamın 1 milyon tona, 2026 yılına kadar ise 2 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Zakiri, Özbekistan’ın Doğu-Batı koridorunda yer aldığını belirterek, ortak gümrük tarifelerinin belirlenmesi ve iki ülkenin demiryolları arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla taşınan yük miktarının artacağını dile getirdi.

Demiryolları Genel Müdürü ayrıca, bu yıl İran ürünlerinin ihracatı ile Özbekistan’dan İran’a ve açık denizlere yapılan transit yüklerin arttığını kaydetti. Şu anda Serahs sınırına giden güzergahta 1300’den fazla dolu vagonun Özbekistan’a gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi.