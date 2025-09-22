İran’ın petrol ihracatı kesintisiz devam ediyor

İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Bord, petrol ürünlerinin ihracat ve satış yöntemlerinde değişiklik yapıldığı ve bunun zarar yol açtığı iddialarını reddetti.

Bord, "Devrim Liderimizin de dediği gibi, petrol ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve farklı piyasalara sunulması çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu uygulamanın zarar verdiği iddiasını kesinlikle reddediyorum" dedi.

Bord, İran halkının temsilcilerinin petrol sektöründe kararlı bir mücadeleyle satış faaliyetlerini uygun şekilde yürüttüğünü belirtti.

Ayrıca Bord, "Tüm söylentilere cevap verme gereği duymuyoruz. Biz işimizi yaparak ülke ekonomisini daha fazla gayretle ayakta tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Petrol Bakanı Muhsin Paknejad da gazetecilere verdiği demeçte, İran petrol satışlarının hiç durmadığını, dalgalanmalara rağmen güçlü bir şekilde devam ettiğini ve satılmayan petrol sevkiyatlarının denizde ya da karada bulunmadığını açıklamıştı.