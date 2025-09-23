  1. Ekonomi
23 Eyl 2025 08:45

Türk Lirası'nın İran piyasasındaki kuru

Türk Lirası'nın İran piyasasındaki kuru

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası, yeni işlem gününe sınırlı bir düşüşle başladı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 520 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Bu seviye, dün kaydedilen 2 bin 550 tümenlik kurun biraz altında.

News ID 1930588

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler