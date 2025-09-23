Türk Lirası'nın İran piyasasındaki kuru

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası, yeni işlem gününe sınırlı bir düşüşle başladı.
Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 520 tümen seviyesinden işlem görüyor.
Bu seviye, dün kaydedilen 2 bin 550 tümenlik kurun biraz altında.
İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.
