İran uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Ayetullah Hamanei, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin eski Genel Sekreteri Hasan Nasrullah’ın birinci şehadet yıldönümüne değinerek, ''Şehit Seyyid Hasan Nasrullah, sadece Şiiler veya Lübnan için değil, İslam dünyası için de büyük bir servetti. O gitti, ama bıraktığı değerler kaybolmadı.'' dedi.

Hizbullah’ı ''bitmeyen hikaye’’ olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, ''Hizbullah Hareketi hafife alınmamalı’’ ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin dayattığı 12 Günlük Savaş'a değinen Ayetullah Hamanei, İran milletinin birlik ve beraberlikle düşmanı hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, şunları kaydetti:

''Düşman, savaş sırasında insanları sokağa dökerek İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir olay çıkarmak istedi. Bu hedef daha baştan başarısızlığa uğradı, komutanlar değiştirildi, halk düşmanın emellerine katılmak yerine ulusal birliğini gösterdi. Düşman karşısında İran milleti çelikten bir yumruktur."

Uranyum zenginleştirme konusu hakkında İslam Devrimi Lideri, İran ile Batılı devletlerin zenginleştirme konusunda fikir ayrılığı içinde olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak nükleer silah peşinde olmadığını vurguladı.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ''Nükleer silahımız yok ve olmayacak; Nükleer silah peşinde değiliz, ancak uranyum zenginleştirmemiz olacak'' ifadesini kullandı.

ABD ile müzakereye dair Ayetullah Hamanei, ''Mevcut durumda ABD hükümetiyle müzakere yürütmek ulusal çıkarlarımıza hizmet etmeyecek, bize fayda sağlamayacak ve bizi herhangi bir zarardan koruyamayacaktır’’ değerlendirmesinde bulundu.