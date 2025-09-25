İranlı komutan: Hava savunma karargahı en yüksek askeri güç seviyesinde

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd, "12 günlük Kutsal Savunma sürecinde, ordu hava savunma personeli, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri pederleriyle birlikte büyük bir fedakarlık ve direniş destanı yazdı" dedi

Sabahifard, Devrim Lideri'nin bilge ve akıllı yönetiminin her dönemde birçok sorunun çözümünde yol gösterici olduğunu, 12 günlük Kutsal Savunma’nın da onun liderliğinin eşsiz bir örneği olduğunu belirtti. Komutan "Bu sayede en kısa sürede siyonist düşmana büyük darbeler vuruldu. Ülke hava savunma karargahı, İran'ın ön cephesi olarak her durumda en üst düzeyde savaş kabiliyeti ve savunma hazırlığında bulunmaktadır" ifadesini kullandı

Sabahiferd, 12 günlük savaşta kahraman hava savunma askerlerinin son nefesine kadar mücadele edip şehitlik mertebesine ulaştığını belirtti.

Komutan Siyonist düşmanın İran’a saldırarak İslam rejimine zarar vermek istediğini, küresel emperyalizmin de bu savaşta siyonist rejimin arkasında durduğunu ifade etti.

Son olarak, görevli askerlerin Kutsal Savunma sürecinde büyük cesaret gösterdiğini ve direniş örneği sergilediğini vurguladı.

