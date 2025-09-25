Tuğgeneral Fedevi: Füzelerimiz İsrail’in üzerinde son saniyeye kadar etkili oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Fedevi, üç ay önce yaşanan savaşta İsrail ve diğer tüm düşmanların karşısında İran’ın zafer kazandığını vurguladı.

Tuğgeneral Fedevi, “Dünyanın en büyük güçlerinden, şeytan olarak nitelendirdiğimiz ABD’den Siyonistlere kadar herkes İran İslam Devrimi’ne karşı birleşmişti. Ancak zaman, kimin galip kimin mağlup olduğunu gösterdi.” dedi.

Savaş öncesi düşmanların tüm hedeflerini açıkladığını ve bu tutumlarının büyük bir hata olduğunu belirten Tuğgeneral Fedevi, “Düşmanlar ne hükümeti devirebildi, ne halkı boyunduruk altına alabildi, ne de İran’ı parçalayabildi. Tam tersine, onlar çaresizce ateşkes istedi.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili saldırılar boyunca İran’ın füzelerinin düşman üzerinde etkili olduğunu ve son ana kadar bu durumun devam ettiğini belirtti.