İran, ABD’nin New York’taki kısıtlamalarını “Yasa Dışı” olarak BM’ye bildirdi

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani, ABD’nin New York’ta İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey heyet üyelerinin serbest dolaşımını kısıtlayan son uygulamalarını “uluslararası taahhütlerin ciddi ihlali” olarak nitelendiren resmi bir mektup gönderdi.

İrevani, BM Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı, BM Hukuk Danışmanı ve Ev Sahibi Ülke İlişkileri Komitesi Başkanına hitaben yazdığı mektupta, ABD’nin bu kısıtlamalarının hem BM Şartı’na hem de 1947 Statü Anlaşması ve 1961 Viyana Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti.

Mektupta ayrıca bu kısıtlamaların tamamen siyasi gerekçelerle ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı “azami baskı” politikasının bir parçası olarak yapıldığı vurgulandı. İrevani, ABD’nin ev sahibi ülke sıfatını kötüye kullandığını, İran yetkililerine yönelik asılsız suçlamalar, yanlış bilgilendirme ve karalama kampanyaları düzenlediğini ifade etti.

İran temsilcisi, bu yasa dışı uygulamaların İran halkının tıbbi ekipman ve insani yardım malzemelerine erişiminin engellenmesi ve ABD’nin Haziran 2025’te gerçekleştirdiği son askeri müdahale gibi diğer tek taraflı yaptırımlar ve ihlallerle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.