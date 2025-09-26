Trump ve Melania’nın başkanlık helikopterindeki gergin anları kamerada (+VİDEO)

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın, BM Genel Kurulu toplantısından dönüş yolunda başkanlık helikopterinde yaşadığı gergin konuşma, Sky News kameralarına yansıdı.

Sky News tarafından paylaşılan videoda, Trump ve Melania’nın Marine One helikopterinde karşılıklı oturdukları sırada sözlü tartışmaya girdikleri görülüyor. Melania, başını sallayarak Trump’a el hareketi yaparken, Trump parmağıyla onu susturmaya çalışıyor.

Çiftin New York seyahati de dikkat çekici olaylarla geçti. Trump ve Melania, BM binasına girişte duran yürüyen merdiveni kullanamayınca merdivenleri kullanmak zorunda kaldı. Bu olay bazı muhafazakar medya tarafından “sabotaj” olarak yorumlandı. Fox News sunucusu Jesse Waters, merdivenin arızalanmasını bahane ederek BM binasının bombalanmasını önerdi.

Ayrıca Trump’ın Genel Kurul’daki konuşması öncesinde kullanılan teleprompter da arıza yaptı ve devre dışı kaldı.

