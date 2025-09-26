  1. Türkiye
26 Eyl 2025 09:44

Türkiye ile ABD arasında sivil nükleer işbirliği anlaşması

Türkiye ile ABD arasında sivil nükleer işbirliği anlaşması

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sivil nükleer enerji alanında stratejik işbirliğini öngören bir Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladıklarını belirtti.

Türkiye ile ABD arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayan Bayraktar, "Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: TRT

News ID 1930702

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler