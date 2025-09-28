BM İstanbul’a mı taşınıyor?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, TRT World’ün BM’nin taşınabileceği şehrin İstanbul olup olmayacağına dair bir soruya “İstanbul halihazırda çeşitli BM örgütlerinin bölgesel merkezlerine ev sahipliği yapıyor, bu nedenle bunu sürekli değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

Siyasi ve mali baskı

BM’nin altı ana organından beşi, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Mütevelli Heyeti ve BM Sekretaryası hali hazırda New York’taki BM Genel Merkezi’nde bulunuyor. Altıncısı olan Uluslararası Adalet Divanı’nın merkezi ise Hollanda’nın Lahey kentinde. ABD’de Trump Yönetimi’nin BM’ye ödeneğini önemli bir şekilde kesmesi BM’nin idaresinde sorunlar yaratırken, siyasi gerekçelerle örneğin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a vize verilmemesi, diğer bazı liderlere kısıtlama getirmesi tepki çekiyor.

Kaynak: Hürriyet