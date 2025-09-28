Batı, İran’ın savunma gücünü kısıtlamak için müzakereleri aldatıcı bir araç olarak kullandı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Avrupa’nın üç ülkesi tarafından devreye alınan yaptırım mekanizmasının (snapback) hukuksuz olduğunu belirterek, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının uluslararası hukuk tarafından hala tanındığını vurguladı.

Galibaf, “Bu yaptırımların önemli bir etkisi yoktur ve İran’a karşı her türlü eylem ciddi bir karşılıkla karşılanacaktır” dedi.

Ayrıca İran’ın konuyu diplomasi ve ulusal çıkarları gözeterek yönetmeye çalıştığını fakat Batı’nın müzakereleri İran’ın savunma kapasitesini kısıtlamak için aldatıcı bir araç olarak kullandığını söyledi.

Meclis Başkanı, “Güçsüz diplomasi sadece bir baskı aracıdır; düşmanı caydırmanın ve ülkenin güvenliğini sağlamanın tek yolu savunma gücünün ve ulusal birliğin güçlendirilmesidir” diye ekledi.

