30 Eyl 2025 13:50

Türk balıkçılar Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı avladı

Türk balıkçılar Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı avladı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna’ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Patlayıcı madde yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul’dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.

