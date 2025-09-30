Türk balıkçılar Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı avladı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna’ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi.



Patlayıcı madde yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul’dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.