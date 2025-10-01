Türkiye-İran arasında dördüncü sınır kapısı açılıyor

Van’ın Başkale ilçesi ile İran’ın Selmas ilçesi arasında yeni bir sınır kapısı açılması için önemli bir adım atıldı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Kuzareş (Gelincik) bölgesinde Türkiye ve İran teknik heyetleriyle birlikte yer tespit çalışmalarına katıldıklarını açıkladı. Türkmenoğlu, “Bu adım iki ülke arasındaki ticareti, dostluğu ve sınır bölgelerimizin kalkınmasını güçlendirecek önemli bir gelişmedir.” dedi.

Öte yandan İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, yaptığı açıklamada Kuzareş-Gelincik sınır kapısı için iki ülkenin ilgili kurumlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Büyükelçi, toplantıda sınır kapısının yeri ve gümrük tesislerinin durumu konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Yeni sınır kapısı, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Selmas ilçesi ile Türkiye’nin Van iline bağlı Başkale ilçesi arasında hizmet verecek. Bu kapı, Bazergan, Razi ve Serv kapılarından sonra iki ülke arasındaki dördüncü resmi sınır kapısı olacak.