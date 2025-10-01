Katar, Mısır ve Türkiye, Hamas'ı Trump'ın Gazze planını kabul etmeye çağırdı

El Cezire’nin haberine göre, Amerikan haber kuruluşu Axios, Katar, Mısır ve Türkiye’nin Hamas’ı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlama planına olumlu yanıt vermeye çağırdığını bildirdi.

El Cezire, Amerikalı ve Siyonist yetkililerin Hamas’ın genel olarak öneriye olumlu yanıt vermesini beklediğini, ancak Hamas’ın bazı çekinceleri olabileceğini yazdı.

Öte yandan, El Cezire, Katar, Mısır ve Türkiye’den yetkililerin Trump’ın planının ayrıntılarını görüşmek üzere Hamas’ın müzakere ekibiyle bir toplantı yaptığını aktardı.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, “Toplantı sırasında Hamas ekibi, Amerikan önerisini ‘yüksek sorumlulukla’ inceleyeceğini ve diğer Filistinli gruplarla istişareler tamamlandıktan sonra en kısa sürede resmi bir yanıt vereceğini” vurguladı.

Haberde ayrıca, toplantının Hamas’ın Trump’ın planı hakkındaki nihai tutumuna ulaşmak için özel görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.