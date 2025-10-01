  1. Dünya
  2. Afrika
1 Eki 2025 14:08

Nijerya’da tekne alabora oldu: 20 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcuları taşıyan tekne alabora oldu. Yaşanan faciada 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne, bölgedeki nehirde alabora oldu.

Kazada çoğu kadınların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

