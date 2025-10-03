Küresel Kararlılık Filosu'ndaki gemilerin haydut İsrail tarafından alıkonulmasının ardından, filo aktivistlerinin son durumu hakkında açıklama yapıldı.

"Marinette" gemisindekiler hariç, alıkonulan tüm teknelerdeki aktivistlerin şu an Aşdod Limanı'nda olduğu ve sağlık durumlarının iyi ve güvende oldukları belirtildi.

Aktivistlerin geri dönüş süreçlerinin bir miktar uzayabileceği bildirildi. Bu uzamanın ana nedeni olarak, rejimin bayram tatili gösterildi. Yetkililer, bu durumun endişelenmeyi gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

Aşdod Limanı'nda görevli hukuk ekibinin de sürece hazır olduğu belirtildi. Yapılan bilgilendirmeye göre, her avukat 3-4 aktivistle eşleştirildi ve hangi avukatın hangi aktivistin sürecini takip edeceği netleştirildi.

Marinette dışında tüm gemilere müdahale edildi

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Marinette dışındaki tüm teknelere müdahale ettiğini açıklandı. Açıklamada, "Marinette" ile hala iletişim halinde olunduğu ve bu gemide toplam 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Marinette'nin motorunun arızalandığı ve bu nedenle geride kaldığı öğrenildi.

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi. Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.