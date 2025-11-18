Türkiye Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.45'te La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile mücadele edecek.

Türk takımı, grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Grupta 5'te 5 yapan İspanya ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

Türkiye 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçlarını İspanya deplasmanında tamamlayacak.

Önceki maçta Türkiye, İspanya karşısında 6-0 mağlup olmuştu. Bu nedenle, Türkiye'nin grubu lider tamamlayabilmesi için İspanya'yı en az 7-0 gibi tarihi bir farkla mağlup etmesi gerekiyor. Aksi senaryoda, yani 7 farklı bir galibiyet elde edilemezse, Türkiye gruptan ikinci sırada ayrılacak.

Türkiye grupta ikinci olursa ne olur?

Türkiye A Milli Takımı, bu akşamki İspanya karşılaşmasında 7 farklı galibiyet dışında bir sonuç alırsa, grubu kesin olarak ikinci sırada tamamlayacak. Bu senaryoda Türk ekibi, Dünya Kupası biletini doğrudan kazanamayacak ve play-off turuna kalacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplam 16 takım doğrudan katılım hakkı elde edecek. Bu takımlar, gruplarını lider tamamlayan 12 ekip olacak. Türkiye ise ikinci sırada yer alması durumunda, Avrupa'daki son 4 bilet için 16 takımla mücadele edecek. Bu 16 takım, 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımdan oluşacak.

Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak. Kurada eşleşmeler ise 20 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde belirlenecek. Bu durum, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılımının kesin olarak play-off sonuçlarına bağlı olacağını gösteriyor.

Türkiye 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider?

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolu iki senaryoya dayanıyor:

Gruptan lider çıkarak doğrudan katılım: Yukarıda da detaylı şekilde anlattığımız gibi, Türkiye'nin deplasmanda İspanya'yı en az 7-0 mağlup etmesi gerekiyor. Bu, gruptan lider çıkmak ve Dünya Kupası'na direkt gitmek için tek yol.

Grupta ikinci olarak play-off turuna katılmak: Türkiye, bu akşam İspanya'ya karşı 7 farklı galibiyet alamazsa grupta ikinci sırada yer alacak. Play-off turunda toplam 16 takım mücadele edecek ve bu turdan başarılı olan ekipler, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

