İran-Gana ilişkileri olumlu yönde ilerliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Gana Cumhuriyeti'nin yeni Tahran büyükelçisini kabul etti.

Gerçekleşen kabulde, Ganalı büyükelçi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a güven mektubunu sundu.

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkilere atıfta bulunarak, "İran ve Gana, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip iki dost ülkedir ve Bağlantısızlar Hareketi çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği olumlu yönde ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gana'nın yeni Tahran büyükelçisinin görevine başlamasının iki ülke arasındaki ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğine inandıklarını söyledi.

Tahran ükümetinin diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "İran-Gana Ortak Ekonomik Komisyonu'nun aktif hale getirilmesini önemsiyoruz ve özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesinden yanayız." diye konuştu.