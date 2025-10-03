ABD Başkanı Trump'tan ''Gazze'' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, "One America News Network" kanalına verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde barışı sağlayacağını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini ileri sürdü.

Trump'ın iddiasına göre, Ortadoğu yaklaşık 3 bin yılın ardından çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız ve bu muhteşem bir başarı olacak.

Hamas Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek?

Hamas Siyasi Büro üyesi Muhammed Nezzal Perşembe günü El Cezire'ye yaptığı açıklamada, grubun İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurmak amacıyla Trump'ın planını görüştüğünü ve yakında öneriye ilişkin tutumunu açıklayacağını ifade etti.

Nezzal, "Filistin direnişinin temsilcileri olarak Hamas'ın görüşlerini Filistin halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde ifade etme hakkına sahip olduğunu" belirterek, "Zamanın boynumuza doğrultulmuş bir kılıç olduğu mantığıyla hareket etmiyoruz" dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki savaş ve soykırımı sona erdirmeye dayalı bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduklarını" kaydeden Nezzal, "Hamas'ın Filistin halkının çıkarlarını, temel ve stratejik sabiteleri ve siyasi hususları dikkate alacağını" belirterek, "soykırımın devam etmesine izin vermeyeceklerini" vurguladı.

Nezzal, "Hareketin nihilist bir bakış açısıyla hareket etmediğini, ancak Demokles'in kılıcı gibi uygulanan tehdit, dayatma ve baskı mantığını kabul etmediğini" vurguladı.