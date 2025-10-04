Erdoğan: Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas’ın Gazze’de ateşkes için hazırlanan plana yanıtı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, yanıtın kalıcı barış için önemli bir adım olduğuna değinerek, "Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin iki devletli çözüm için mücadele edeceğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas, Cuma günü Donald Trump’ın sunduğu 20 maddelik ateşkes planına yanıtını iletti. Haberlere göre, Trump, Hamas’a bu öneriye yanıt vermesi için Pazar gününe kadar süre tanıdı.

Filistinli grup yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın teklifinde yer alan takas maddesine göre, hem hayatta olan hem de naaşları olan tüm işgalci esirleri serbest bırakmayı ve takas için gerekli koşulları sağlamayı” kabul ettiklerini duyurdu.

Ayrıca, takasın ayrıntılarını görüşmek üzere “arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya” da hazır olduklarını ifade ettiler.

Hamas, bunun yanında, “Gazze Şeridi’nin yönetimini, Filistin ulusal mutabakatına ve Arap ile İslam desteğine dayalı, Filistinli bağımsızlardan (teknokratlardan) oluşan bir gruba devretmeye” de hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber