Tahran'dan Trump'ın İran karşıtı açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanının Siyonist Parlamentosunda (Knesset) soykırımcıların huzurunda İran’a yönelik temelsiz suçlamalarını ve sorumsuz, utanç verici iddialarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terörizmin en büyük üreticisi ve terörist, soykırımcı Siyonist rejimin destekçisi olan ABD’nin başkalarına suçlama yöneltmeye hiçbir ahlaki hakkı yoktur.

İran halkı, ABD’nin ürettiği IŞİD terörizmine karşı benzersiz bir rol oynayan İran ve bölgenin ölümsüz kahramanı, şehit General Kasım Süleymani’ye derin saygılarını sunmakta ve ABD’nin bu büyük insanı ve yoldaşlarını vahşice şehit etme suçunu asla affetmeyecek ve unutmayacaktır.

İran’ın barışçıl nükleer programı hakkındaki asılsız iddiaların tekrarı, ABD ve Siyonist rejimin İran’ın kutsal topraklarına saldırısı ve İran’ın yiğit evlatlarının suikastını hiçbir şekilde meşrulaştıramaz. Bu tür itiraflar sadece ABD’nin bu suçlardan doğan sorumluluğunu artırmakta ve ABD siyasetçilerinin İran halkına duyduğu derin düşmanlığı gözler önüne sermektedir.

ABD’nin, işgal altındaki Filistin’de Siyonist rejimin soykırımı ve savaş kışkırtıcılığına aktif ortaklığı herkes için aşikârdır. ABD, İsrail’e karşı BM Güvenlik Konseyi’nde alınabilecek etkili önlemleri engellemesi ve İsrailli suçluların uluslararası yargılanma süreçlerini sabote etmesi nedeniyle hesap vermelidir.

ABD’nin bölgedeki müdahaleci politikaları, işgalci ve soykırımcı İsrail rejimine verdiği destek ve sınırsız silah satışları, bu ülkeyi bölgenin en büyük istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağına dönüştürmüştür.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanının barış ve diyalog yönündeki sözlerinin, Amerika’nın İran halkına yönelik düşmanca ve suç teşkil eden davranışlarıyla çeliştiğini vurgulamaktadır. Siyasi müzakereler sürerken bir ülkenin sivil bölgelerine ve barışçıl nükleer tesislerine saldırmak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binden fazla masumu şehit etmek ve ardından barış ile dostluktan söz etmek nasıl mümkün olabilir!?

İran halkı, köklü tarihi mirası ve kültürüyle mantık, diyalog ve etkileşim yanlısıdır; aynı zamanda bağımsızlık, ulusal onur ve yüksek çıkarlarını savunma konusunda cesur ve kararlıdır.”