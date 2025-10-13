Trump: İsrail-Hamas anlaşması yürürlükte kalacak

ABD Başkanı Trump, 20 dünya liderinin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da düzenlenen 'Barış Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, “Gazze için kapsamlı bir belge imzalayacağız. Katar hükümetine çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Emiri harika bir insan” dedi.

Trump ayrıca, “Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Erdoğan, çok uzun zamandan beri çok iyi bir dostum. En güçlü ordulardan biri Erdoğan'da. 6 bin yıllık bir medeniyete sahip bir ülkeyi yöneten Mısır Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Siyonist işgalcilerin daha önceki anlaşmalardaki taahhütlerini defalarca ihlal etmelerine değinmeyen Trump, "İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma yürürlükte kalacak. Her şey sorunsuz ve kimsenin beklemediği bir şekilde ilerledi ve herkes bundan memnun. Gazze anlaşması en büyük ve en karmaşık anlaşmadır. Üçüncü Dünya Savaşı istemiyoruz." ifadelerinde buludu.

Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalarken daha önceki iddialarını tekrarlayarak, "Bu barış 3 bin yıl sonra buraya geldi ve kalıcı olması amaçlanıyor" dedi.