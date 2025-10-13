Trump’tan İran’a karşı yeni iddia!

El Cezire’ye göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’averdiği röportajda savaş yanlısı tutumunu haklı göstermeye çalışarak, “Gazze anlaşması İran’ın nükleer hedeflerine yapılan saldırıyla başladı!” şeklinde gülünç bir iddiada bulundu.

Kendini beğenmiş tavırlarını gizleyemeyen Trump, ayrıca, “Tüm dünya heyecanlı; bu an, Ortadoğu için barış anlamına geliyor” diye iddia etti.

Donald Trump, Tahran’ın nükleer programının barışçıl niteliğini görmezden gelerek, lkesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olarak İran’a yönelik saldırısını meşrulaştırmak için şöyle iddia etti:

“Eğer İran nükleer silaha sahip olsaydı, Gazze anlaşması gerçekleşmezdi!”