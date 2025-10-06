İran ve Mısır, kültürel işbirliğin güçlendirilmesi üzerinde durdu

İran ve Mısır Kültür Bakanları, iki ülke arasındaki medya işbirliği, kültürel ve sanatsal festivallere katılım, ortak kapasitelerin kullanımı ve diğer ikili işbirliği alanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

2025 Mondia Cult toplantısı kapsamında Barselona’da gerçekleşen görüşmede İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fuad Henno ile bir araya geldi.

Salihi, iki ülkenin somut ve soyut kültürel miras alanındaki uzun geçmişi dikkate alındığında UNESCO bünyesinde İran ve Mısır’ın çıkarlarını koruyacak olumlu adımlar atılabileceğini belirtti.

Bakan Salihi ayrıca, İslam dünyasının iki önemli merkezi olan İran ve Mısır arasında, Peygamberimizin 1500. doğum yıldönümü vesilesiyle işbirliği fırsatlarının çok uygun olduğunu vurguladı.

Toplantıda “El Yazması Eserler” konusu da ele alındı. Salihi, İran’da farklı Müslüman ülkelerden çok sayıda el yazması miras bulunduğunu ve bu alanda geniş çaplı çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Salihi ayrıca, “Birçok Mısır eseri Farsçaya çevrildi. Tarih boyunca iki ülke arasında eserlerin tercümesi önemli bir işbirliği alanı oldu. Günümüzde özellikle çağdaş yazar ve şairlerin eserleri için ortak tercüme projeleri geliştirebiliriz” dedi.

Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fuad Henno ise, iki ülke arasında birçok ortak unsurun bulunduğunu ve bunun ikili işbirliği için güçlü bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Henno, İran ve Mısır’ın kitap ve el yazması koleksiyonlarının önemli bir yere sahip olduğunu, büyük bir koleksiyona sahip olduklarını ve İran’a ait el yazması eserlerin de sergilenebileceğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca medya işbirliği ve iki ülkenin kültürel-sanat festivallerine katılımının önemi karşılıklı olarak vurgulandı.