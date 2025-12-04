Almanya'nın yeni İran büyükelçisi belli oldu

Axel Dittmann, Almanya'nın yeni İran Büyükelçisi olarak atandı ve yakında İran'daki büyükelçiliğin sorumluluğunu üstlenmek üzere Tahran'a gelecek.

Yayınlanan bilgilere göre, bu kıdemli Alman diplomat, 2022'den beri Washington'daki Alman Büyükelçiliği'nde Misyon Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Daha önce, 2018-2022 yılları arasında Berlin'deki Alman Dışişleri Bakanlığı'nda AB kurumsal işlerinden sorumluydu.

Dittmann ayrıca 2015-2018 yılları arasında Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Sırbistan Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2007-2015 yılları arasında Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa işleri alanında çeşitli sorumluluklar üstlenmişti.

Bu Alman diplomat, 2006-2007 yılları arasında Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde (UNOSEK) çalışmış ve 2004-2006 yılları arasında Washington'daki Alman Büyükelçiliği'nde görev yapmıştır.