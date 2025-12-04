Tahran-İslamabad kültür mutabakat zaptı imzalandı

43.Fecr Film Festivali için Şiraz kentinde bulunan Pakistan Kültür Bakanı Aurangzeb Khan Khichi Mehr Haber Ajans'ın sorularını yanıtladı:

*İran ve Pakistan arasındaki mevcut kültürel ilişkiler nelerdir?

İran ve Pakistan'ın ortak bir tarih, kültür ve medeniyete sahip olduğuna ve her iki ülkedeki kültürel faaliyetlerin tüm yönlerinde gerçekten birlikte olduğumuza inanıyorum.

İran Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyaretinin ardından, İran ve Pakistan arasında kültür ve ortak miraslar konusunda bir mutabakat zaptı imzaladık ve bu mutabakat zaptına dayanarak, hem Pakistan hem de İran bakanlıkları, söz konusu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme kaydediyor.

*İki ülke arasındaki benzerlikler göz önüne alındığında, hangi kültürel alanlarda iş birliği genişletilebilir?

Her şeyden önce, temel bir alan var: İkbal Lahori'nin mesajının incelenmesi.

Her iki ülke de İkbal'in düşüncelerine ve görüşlerine değer veriyor; tıpkı Pakistanlılar arasında çok ünlü ve popüler olması gibi, İran'da da benzer bir statüye sahip. İkbal'in şiirlerinin üçte ikisini oluşturan eserlerinin Farsça versiyonunun Urducaya çevrilmesi konusunda ortak bir iş birliğimiz var.

İkinci olarak, Pakistan ve İran arasında dini turizm var, ancak genel olarak her iki ülkeden de birbirlerinin ülkelerini tam olarak anlamak için seyahat eden turist sayısı çok az.

Her iki bakanlık da, her iki ülkeden gelen turistlerin turizm amaçlı her iki ülkeyi de ziyaret etmesini kolaylaştırmaya çalışıyor.

* İki ülkenin kültür kurumları, Fars edebiyatının güçlendirilmesine ve tanıtılmasına nasıl yardımcı olabilir?

Pakistan'daki neredeyse her ünlü ve tanınmış üniversitenin bir Farsça bölümü olduğunu ve insanların Farsça öğrendiğini söylemekten mutluluk duyuyorum.

Bildiğiniz gibi, İngilizler alt kıtaya girmeden önce sarayın resmi dili Farsçaydı. Dolayısıyla tarihimiz ve mirasımız tamamen Farsça yazılmıştır ve müzelerimizde bulunan tüm değerli el yazmaları Farsçadır. Bu nedenle, ülkemizdeki Farsça hazinesini korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve aynı sürecin İran'da Urdu dili için de yapılmasını istiyoruz.

*Kültürel iş birliğinin yaygınlaştırılması için gerekli koşulların yaratılmasına yönelik önerileriniz nelerdir?

Öncelikle, her iki ülkeden gelen turistler için vize politikalarını kolaylaştırmak istiyoruz. İkinci olarak, Kültür Bakanınızla bir görüşme yaptığımı ve her iki ülkeden ortak bir çalışma grubu oluşturarak süreci analiz edip daha hızlı ilerlemek için önerilerde bulunduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bunun için altı aydan bir yıla kadar bir zaman dilimi belirlediğimiz için de mutluyum.