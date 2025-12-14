Dışişleri Bakanı Erakçi, Rusya ile Belarus’a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bu hafta içinde Rusya ile Belarus’u ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı'nın Belarus ve Rusya ziyaretinin önemine değinen Bekayi, "Bu gezi çok önemli ve Tahran'ın bu iki ülkeyle sürdürdüğü istişarelerin bir devamı niteliğinde" dedi.

Erakçi’nin Belarus ziyaretinde bu ülkenin dışişleri bakanı ile görüşmesinin yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğini belirten Bekayi, bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli yönlerinin ele alınacağını sözlerine ekledi.

Bekayi, bu ziyaret sırasında iki ülke arasında 2-3 belge imzalanacağını da ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Erakçi’nin Rusya ziyaretine değinerek şunları söyledi:

“Sayın Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin yanı sıra, bu ziyaret sırasında Rus Duma temsilcileriyle de istişarelerde bulunacak.”

Bekayi ayrıca, bu ziyaret sırasında, Rus yetkililerle çeşitli konularda istişareler ve görüşmeler gerçekleştirileceğini açıkladı.