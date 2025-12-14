Erakçi: Silahlı Kuvvetlerimiz ve halkımız her koşulda ülkeyi savunmaya hazır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, El Cezire’ye verdiği röportajda 12 günlük savaşla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz de İsrail rejiminin yeniden bir saldırıya girişebileceğine dair çok şey duyuyoruz. Psikolojik savaş, gerçek savaşın bir parçasıdır ve şu anda daha çok psikolojik savaş üzerinde çalıştıkları anlaşılıyor. Ülkede bir korku ortamı oluşturmak istiyorlar; bunun daha kapsamlı bir savaşın parçası olduğu izlenimini vermeye çalışıyorlar” dedi.

Erakçi, “Bu, elbette savaş ihtimalini görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Tam anlamıyla hazırlıklıyız; silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız her koşulda ülkeyi savunmaya hazırdır” ifadesini kullandı.

İran’ın savaş yanlısı olmadığını aksine meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesini istediğini belirten Erakçi, “Binaları ve teçhizatı bombalayarak yok edebilir ama teknolojiyi askeri saldırıyla ortadan kaldıramaz; bilgiyi insanların zihinlerinden bombalayarak silemezs. Hepsinden önemlisi, bir milletin iradesini bombalamayla yok edemez” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Askeri saldırıdan önce de yıllar boyunca İran halkını yaptırımlarla cezalandırdılar, ancak hiçbir sorun çözülmedi. Mevcut meselelerin çözümü için müzakereye dayalı, diplomatik bir çözümden başka hiçbir yol yoktur” dedi.

Erakçi, “ABD’ye hiçbir zaman dürüst bir müzakereci olarak güvenmedik. Amerika hiçbir konuda samimi olmadı ve bana göre kimse ona güvenemez. Ancak bu, diplomasiyi seçmenize engel olmamalıdır” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, “Bugün İran’ın güçlü bir konumda olup olmaması İran halkını ilgilendirir. Amerika’ya tavsiyem, İran halkının kendisi için seçtiği düzene saygı göstermesidir” dedi.