  1. Siyaset
13 Ara 2025 14:21

Erakçi, Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görütşü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da bulunan Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı Tagesse Chafo ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Tahran'a gelen Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı Tagesse Chafo ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyet, parlamenter diplomasi çerçevesinde ve iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bugün Tahran'a geldi.

Ayrıca bugün İran Meclis Başkanı Galibaf ile görüşen Tagesse Chafo'nun Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de görüşmesi bekleniyor.

