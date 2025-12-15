Bakan Erakçi Belarus'da

Mehr muhabirinin bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Belarus'a geldi.

Bu ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı'nın Belarus Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri ile görüşmesi ve ikili, uluslararası ve bölgesel ilişkiler üzerine görüşmeler yapması planlanıyor.

Bu, Erakçi'nin Dışişleri Bakanı düzeyinde Belarus'a yaptığı ilk ziyaret.

Daha önce Erakçi, Belarus Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine 19 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile birlikte Minsk'e seyahat etmiş ve bu seyahat sırasında Tahran ile Minsk arasında siyaset, uluslararası hukuk, turizm, sanat, medya, sağlık, ilaç, çevre, serbest, sanayi ve özel ekonomik bölgeler ve yatırım alanlarında 12 işbirliği belgesi imzalanmıştı.