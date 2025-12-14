Bölgesel işbirliği, Afganistan'da istikrar ve refahın temelini oluşturacaktır

Pazar sabahı Tahran’da düzenlenen Afganistan’ın komşu ülkelerinin özel temsilcileri toplantısında konuşan Seyyid Abbas Erakçi, “Bu toplantıda bulunmanızdan dolayı memnuniyet duyuyorum. Sadece Afganistan’ın komşuları değil, aynı zamanda bölgenin kaderinde ortak olan ülkelerin temsilcileriyle burada olmak bir onurdur” dedi.

Erakçi, toplantıya katılımın, bölgede barış, istikrar ve refahı ilerletme konusundaki ortak kararlılığın açık bir kanıtı olduğunu vurguladı. “Afganistan, asil insanların ülkesidir ve tarihsel olarak komşu bölgeler arasında bir köprü görevi görmüştür. Ekonomik, insani, ulaşım ve doğal alanlarda muazzam kapasitelere sahip, eşsiz yeteneklere sahiptir” ifadelerini kullandı.

Afganistan’ın jeoekonomik konumunun, onu Orta Asya, Batı Asya ve Güney Asya’nın iletişim ağlarının merkezine yerleştirdiğini belirten Erakçi, “Bu nedenle, Afganistan’ın istikrarı ve kalkınması sadece insani bir gereklilik değil, aynı zamanda tüm bölge için stratejik bir zorunluluktur” dedi.

Erakçi, son birkaç on yılın deneyimlerinin Afganistan’daki güvenlik, kalkınma ve refahın tüm komşu ülkelerin çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek, “Bu nedenle, Pakistanlı Farsça konuşan şair İkbal Lahori’nin dediği gibi, bölgemizin ortak geleceği Afganistan’ın geleceğine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Erakçi, “Afganistan’ın komşu ülkeleri arasında düzenli diyalog mekanizmalarının kurulması stratejik bir zorunluluktur. Bu toplantılar, sadece yanlış anlamaları önlemekle kalmaz, aynı zamanda ekonomik, sınır ve insani politikalar ile programların koordinasyonunu sağlar. Ayrıca, bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayışı ve görüş birliğini güçlendirir, komşular arasında gerilimleri azaltarak yapıcı işbirliğini teşvik etmek için uygun bir platform oluşturur” dedi.

Erakçi, toplantıların sadece çeşitli alanlarda sinerji ve koordinasyonu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ortak zorluklar ve krizlerin yönetilmesinde tutarlı ve sürdürülebilir bir bölgesel yaklaşım oluşturmaya da yardımcı olacağını vurguladı.

Son olarak, “Bölgemiz önemli ekonomik gelişmelerin kavşağında bulunuyor. Koridorların genişlemesinden yeni enerji ve ticaret eksenlerinin oluşumuna kadar, bugün bölgesel iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilecek bir noktadayız” değerlendirmesinde bulundu.