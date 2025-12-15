Savaş çıkarsa düşman İran'ın yeni askeri boyutlarıyla karşılaşacak

Mehr muhabirine İran Devrim Muhafızları'nın yeni savunma ve güvenlik başarıları hakkında konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini şunları söyledi: "Silah, taktik ve planlama alanlarında kesinlikle yeni başarılar elde edeceğiz. Başka türlü düşünmüyoruz."

İranlı askeri yetkili yeni bir savaş çıkması halinde İran'ın hazırlık seviyesi hakkında "Elbette, bir savaş çıkarsa, düşman İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli askeri boyutlarında yeni bir güçle karşılaşacaktır; ancak bunlar savaş alanında yaşanmalı ve düşman bu gelişmelerin etkilerini orada görmelidir." dedi