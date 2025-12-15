Bakan Erakçi, Belaruslu mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede Belarus tarafının ev sahipliği için teşekkür ederek, “Davetiniz ve sıcak misafirperverliğiniz için içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

Son bir yıl içinde düzenli ve sürekli görüşme ve istişarelerde bulunduklarını belirten Erakçi, “Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamizmini göstermektedir” ifadesini kullandı.

Erakçi, ikili ilişkilerin niteliğine vurgu yaparak, “İran ile Belarus arasındaki ilişkiler dostane, yakın ve herhangi bir sorun içermeyen ilişkilerdir” dedi.

Dışişleri Bakanı, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerine değinerek, “Belarus Devlet Başkanı’nın Tahran ziyareti ve buna karşılık Sayın Pezeşkiyan’ın Belarus’a yaptığı ziyaret, ikili ilişkilerde bir dönüm noktasıdır. Pezeşkiyan’ın ziyareti sırasında iyi anlaşmalar sağlandı ve bu anlaşmaların artık uygulama aşamasına geçmiş olmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerine değinen Erakçi, “Geçen hafta Tahran’da düzenlenen İran-Belarus Ortak Ekonomik Komisyonu çok başarılı geçti ve işbirliğinin geliştirilmesi yolunda önemli adımlar atıldı” dedi.

Bölgesel meseleler, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları konularında iki ülke arasında her zaman çok yakın ve yapıcı istişareler yapıldığını belirten Erakçi ayrıca, Belarus Devlet Başkanı ile bugün yaptığı görüşmenin de son derece yapıcı ve olumlu geçtiğini ifade etti.

Belarus Dışişleri Bakanı ise bu görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve Birleşmiş Milletler gibi çeşitli örgütler çerçevesinde İran ile Belarus arasında farklı programlar ve iş birliği alanları bulunduğunu ve bunların sürekli olarak takip edildiğini belirtti.

Maksim Rıjenkov, önceki görüşmede varılan mutabakata atıfta bulunarak, “İki ay önce Uganda’da Belarus’a yapacağınız ziyaret konusunda mutabık kalmış olmamızdan ve bugün bu sözün hayata geçtiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Belarus Dışişleri Bakanı, iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmelerinin sonuçlarına yeniden vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, sizinle yaptığım görüşmede ele alınan hususlar, Sayın Pezeşkiyan ile Belarus Devlet Başkanı arasındaki görüşmelerde dile getirilen konularla tamamen örtüşmektedir” ifadesini kullandı.