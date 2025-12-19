İran ve Türkiye kara gün dostudur

Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Tebriz Belediye Başkanı Yakup Huşyar ile bir araya geldi. Görüşmede Zaimoğlu, İran ve Türkiye’nin iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, “Tebriz ve İran’daki misyonum, İran ve Türk vatandaşlarına hizmet etmektir” dedi.

Bölgedeki güncel konuların, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine yol açtığını belirten Zaimoğlu, “Ticaret, kültür ve toplum alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Zaimoğlu, 2025 yılında Tebriz’in Asya Şehirleri Çevre Başkenti olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uluslararası etkinliğin kongresine katılmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Ayrıca Zaimoğlu, Tebriz ile Konya ve Trabzon kentleri arasında kardeş şehir protokolü imzalamaya hazır olduklarını ifade ederek, “Şehir diplomasisi alanında gerekli her türlü adımı atacağız” şeklinde konuştu.

Tebriz Belediye Başkanı Huşyar ise, iki ülkenin ortak tarihi geçmişine değinerek, İran ve Türkiye’nin “kara gün dostu” olduğunu söyledi.