Şehram Nazeri'nin yeni albümü Konya'da tanıtıldı

İran müziğinin sembol ismi Şehram Nazeri ile Tacik şarkıcı merhum Dolatmand Halaf'ın ortak eseri "Gel, Aşk" Konya'da tanıtıldı.

Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümüne denk gelen etkinlik dün Konya şehrindeki Selçuk Üniversitesi'nde düzenlendi.

"Gel, Aşk" adlı eser, mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana'yı tanıtmayı amaçlamaktadır.

Şu ana kadar en az 40 albümü bulunan Nazeri 12 defa uluslararası müzik ödüllerine layık görüldü.

Fransa’da “Kültür ve Edebiyat Şovalyesi” ve 2007’de “Asya Kıtasının En İyi Sanatçısı” ödülleri bunlardan bazıları.