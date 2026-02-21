  1. Dünya
  2. Avrupa
21 Şub 2026 10:01

Rusya’dan İran’ın nükleer meselesinde diplomatik çözümün önemine vurgu

Rusya’dan İran’ın nükleer meselesinde diplomatik çözümün önemine vurgu

Rusya'nın Uluslararası Kuruluşlardaki Temsilcisi, Çin ve İran’ın Daimi Temsilcileri ile birlikte Viyana'da Uluslararası UAEA Başkanı Rafael Grossi ile gerçekleştirdikleri ortak görüşmede İran’ın nükleer meselesi için siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunmasının önemine vurgu yapıldığını söyledi.

TASS ajansına göre, Rusya'nın Uluslararası Kuruluşlardaki Temsilcisi Mihail Ulyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grossi ile yapılan görüşmede, İran'ın nükleer meselesindeki tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik bir çözümle halledilmesi gerektiği vurgulandı" dedi.

Ulyanov, Moskova, Pekin ve Tahran diplomatik heyetleri arasındaki bu tür iş birliğinin Viyana'da devam edeceğini de ekledi.

Kremlin Sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda bölgede benzeri görülmemiş gerilimlerin arttığını görüyoruz, ancak yine de siyasi ve diplomatik araçların ve müzakerelerin zafer kazanmasını bekliyoruz" dedi.

Dimitri Peskov, Perşembe gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor ve bu bağlamda İranlı dostlarımız ve tüm bölgesel taraflardan sağduyu göstermelerini rica ediyoruz" diye belirtti.

Kremlin Sözcüsü, tüm tarafları, çeşitli meselelerin çözümünde siyasi ve diplomatik araçları mutlak öncelik olarak benimsemeye çağırdıklarını söyledi.

Peskov, Rusya ve İran’ın ortak askeri tatbikatlarının İran çevresindeki gerilimle bağlantılı olup olmadığına dair bir soruya da, "Bunlar önceden planlanmış tatbikatlar ve bunlar hakkında daha önce anlaşılmıştı" şeklinde yanıt verdi.

Daha önce, Kremlin Sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğünü ve bu görüşmelerin sonuçları hakkında önceden herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçınılması gerektiğini dile getirmişti.

News ID 1934607

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler