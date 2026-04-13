Rusya’dan ABD’ye İran çağrısı: Tutumunu gözden geçir

Rusya’nın Viyana’da bulunan uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran ile ABD arasında İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Ulyanov, müzakerelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ABD’nin tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, Washington’un daha gerçekçi ve dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin açıklamalarını da paylaşan Ulyanov, müzakerelerin büyük ihtimalle devam edeceğini ve sürecin ilerleyen aşamalarda daha net hale geleceğini söyledi.

İslamabad’daki görüşmeler, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşma sağlanamadan sona ermişti. Ulyanov, bu sürecin yeniden canlanması için ABD’nin tutumunu daha “gerçekçi, doğru ve makul” bir çizgiye çekmesi gerektiğini vurguladı.