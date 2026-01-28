Rusya: İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Viyana’da bulunan uluslararası kuruluşlar nezdinde Rusya’nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İzvestia gazetesine verdiği röportajda, İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Her iki müzakereci taraf da talep ederse, Tahran ve Washington arasında arabulucu rolünü üstlenmeye her zaman hazırız, ancak bu henüz gerçekleşmedi" dedi.

Ulyanov sözlerine şöyle devam etti: "Elbette, Tahran ve Washington önce müzakere etmeli, ancak Washington'ın aşırılığının iki ülke arasındaki diplomatik kanalda yaşanan mevcut çıkmaza yol açtığı görülüyor."

Ulyanov, Batı ülkelerinin aksine Moskova'nın mevcut durumda gerilimi artırmak niyetinde olmadığını belirterek, "Bu nedenle Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer tesislerindeki denetimlerinin derhal yeniden başlatılmasını talep etmiyor" ifadesini kullandı.