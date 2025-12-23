Ulyanov: İran, barışçıl nükleer programını sürdürme hakkına sahip

Rusya’nın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin “İran nükleer programını yeniden canlandırmak için elinden geleni yapıyor ve buna izin veremeyiz” şeklindeki küstah açıklamalarına tepki gösterdi.

Ulyanov, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Dışişleri Bakanı’nın NPT’ye göre İran’ın ulusal nükleer programını sürdürme konusunda meşru bir hakka sahip olduğu gerçeğinden habersiz göründüğünü yazdı.

Mihail Ulyanov, daha önce de yayımladığı bir mesajda Tahran ile yapılacak müzakerelerin yalnızca nükleer konularla sınırlı olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ulyanov, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin pazartesi günü yaptığı ve “İran’ım savunma kabiliyetleri, saldırganları İran’a yönelik herhangi bir saldırı düşüncesinden caydırmak amacıyla tasarlanmıştır ve hiçbir şekilde müzakere ya da pazarlık konusu olamaz” şeklindeki açıklamalarının yer aldığı videoyu yeniden paylaşarak X hesabında şu ifadeyi kullandı: Doğrudur; müzakereler yalnızca nükleer konularla sınırlı olmalıdır.

Rus diplomat ayrıca, müzakerelerin bölgesel güvenlik ve füze konularını kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik her türlü girişimin süreci gerçekçi olmaktan çıkaracağını ve bunun “tek taşla iki kuş vurma” çabasına benzeyeceğini ifade etti.