Çin: Ortadoğu’da gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning açıklamasında, “Pekin, Ortadoğu’daki durumu yakından takip ediyor ve tüm tarafların itidalli davranarak anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmesini umuyor” dedi.

Al Jazeera’nin aktardığına göre bakanlık ayrıca, Ortadoğu’da gerilimin artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ve Pekin’in herkesi itidalli olmaya çağırdığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran’a yönelik sınırlı bir askeri saldırıyı değerlendirdiğine dair haberlerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta ise şöyle dedi: “İran’la ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Mao Ning, ayrıca, Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

