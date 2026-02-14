  1. Siyaset
İran, Rusya ve Çin’den Viyana’da üçlü toplantı

Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Çin, İran ve Rusya'nın, İran'ın nükleer programı ile ilgili üçlü görüşmelerin yeni bir turunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya platformu X'te, İran, Çin ve Rusya temsilciliklerinin başkanlarının bir araya geldiği görüşmeye ait bir fotoğraf paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Çin, İran ve Rusya'nın daimî temsilcilik heyetleri, Viyana’da İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak başka bir üçlü toplantısı gerçekleştirdi."

Bundan sonraki UAEA Yönetim Kurulu toplantısının Mart başında yapılacağı ve UAEA başkanın İran’a dair üç aylık raporunun toplantıdan bir hafta önce yayımlanacağı belirtildi.

