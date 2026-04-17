İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili son paylaşımı hakkında, bunun 8 Nisan'da ilan edilen ateşkes anlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu anlaşmanın belirli bileşenlere sahip olduğunu belirten Bekayi, “Lübnan'da ateşkes ilan edilmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin belirli koşullar altında devam edilmesine karar verildi, ancak bazı tedbirler de sürdürülecektir" dedi.

Bekayi, bazı medya organlarında İran’ın Hürmüz Boğazı yaklaşımına ilişkin yayınlanan iddiaları reddederek, "İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olmuştur ve İran halkının çıkarlarını ve haklarını güvence altına almak için gerekli her koşulda, hiçbir taviz vermeden harekete geçecektir” ifadelerini kullandı.

'ABD'nin deniz ablukası girişimini ateşkesin ihlali olarak değerlendiriyoruz'

ABD'nin Hürmüz Boğazı kararına sert tepki gösteren Bekayi, "ABD'nin deniz ablukası girişimini ateşkesin ihlali olarak değerlendiriyoruz. İran’ın eli kolu bağlı değil ve misilleme olarak gerekli önlemler alınacaktır” dedi.

Sözcü Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut kısıtlamaların uzatılması olasılığına ilişkin, şunları kaydetti:

“Ateşkes anlaşmasının çerçevesi iki haftalık bir süre için açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır ve şu ana kadar uzatılması konusunda herhangi bir görüşme yapılmamıştır"

Müzakere süreci konusunda Bekayi, “Tahran, Pakistanlı arabulucunun yardımıyla, İran milletinin çıkarlarını ve haklarını korurken savaşın tamamen sona ermesi için koşullar yaratmaya odaklanmıştır" diye konuştu.