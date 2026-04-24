Papa 14. Leo’dan İran’a yönelik savaşa eleştiri: Masum insanlar ölüyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika kıtasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İran’a yönelik savaşı bir kez daha eleştirdi. Papa’nın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelttiği sert eleştirilerin ardından geldi.

New York Times’ın aktardığına göre Papa Leo, dün (Perşembe) ülkesine dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İran’a karşı yürütülen savaşı yeniden eleştirdi.

Katolik dünyasının lideri, söz konusu çatışmaların “çok sayıda masum insanın ölümüne” yol açmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Papa ayrıca barış müzakerelerinin yavaş ilerlemesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ederek, “Bu sürecin nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu durum küresel ekonomi için de karmaşık bir tablo oluşturuyor” dedi.