Şabak, Dubai’deki İsraillileri getirecek uçuşları iptal ettirdi

İsrail merkezli i24NEWS’un aktardığına göre, İsrail kaynakları, İsrail iç güvenlik servisi Şabak’ın, Dubai’de mahsur kalan İsraillileri geri getirmesi planlanan uçuşların iptal edildiğini duyurduğunu bildirdi.

Habere göre Şabak ile Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri arasında Dubai Havalimanı’ndaki güvenlik kontrolleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar tırmandı. Tel Aviv’in BAE tarafından gerçekleştirilen güvenlik kontrollerine güvenmediği belirtildi.

Gerilim, Dubai merkezli Flydubai uçağında yaşanan ve Ummanlı bir yardımcı pilotun 150 İsrailli yolcunun bulunduğu uçağı düşürmeye çalıştığı iddiasıyla ilgili çeşitli soru işaretleri ve çelişkili ayrıntıların gündeme geldiği olayın ardından arttı.

Olayın ardından Flydubai, işgal altındaki topraklara yönelik uçuşlarını altı gün süreyle askıya aldığını açıkladı. İsrailli hava yolu şirketleri Dubai’de mahsur kalan İsraillileri geri getirmeyi planlarken, bu girişimin Şabak’ın itirazıyla engellendiği bildirildi.