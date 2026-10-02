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2 Eki 2026 14:11

İsrail’den Dubai uçuşlarında yeni iptal kararı

İsrail’den Dubai uçuşlarında yeni iptal kararı

Siyonist rejime ait El Al, Dubai’de bulunan İsraillileri geri getirmek için bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarını yeni bir tarih belirlemeden iptal etti.

Al Mayadeen’in aktardığına göre, İsrail rejimine ait El Al Havayolları bugün cuma günü, Dubai’de bulunan İsraillileri geri getirmek üzere planlanan uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. 

Daha önce de Flydubai, çarşamba günü meydana gelen olayın ardından işgal altındaki topraklardan Dubai’ye ve Dubai’den söz konusu bölgeye gerçekleştirdiği uçuşları iptal etmişti.

Çarşamba günü basında yer alan haberlerde, çok sayıda İsrailli yolcuyu Tel Aviv’e taşıyan bir Flydubai uçağının rotasını değiştirerek Suudi Arabistan’a indiği bildirilmişti. Olayın, uçak içerisinde yardımcı pilot ile pilot arasında yaşanan bir tartışmanın ardından meydana geldiği de aktarılmıştı.

İsrail rejimine ait El Al Havayolları sözcüsü, bugün yapılması planlanan tüm uçuşların yeni bir tarih belirlenmeden iptal edildiğini açıkladı.

İsrail rejiminin Ulaştırma Bakanlığı da Tel Aviv’in bu uçuşların gerçekleştirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nden gerekli onayı henüz alamadığını duyurdu.

El Al daha önce, Flydubai uçuşlarının askıya alınması nedeniyle Dubai’deki İsrailli yolcuları geri getirmek amacıyla iki özel uçuş düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.

News ID 1938912

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