Arap medyasına göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai, işgal altındaki bölgelere uçuşlarını askıya aldı.

Şirket, İsrail ile bağlantılı uçuşların, son olayın nedeni belirlenene kadar askıya alınmaya devam edeceğini duyurdu.

Ne olmuştu?

29 Ekim Çarşamba günü, Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı bir güvenlik olayı nedeniyle Suudi Arabistan'daki Tebük Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Siyonist yetkililer, uçaktaki acil durumla ilgili olarak şimdiye kadar çelişkili açıklamalarda bulundu.