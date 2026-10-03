BAE: Flydubai olayında terör saldırısı şüphesi

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı, Flydubai uçağında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın, yardımcı pilotun terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Yetkilinin açıklamasına göre yardımcı pilot, acil durumlar için kullanılan bir balta ile kaptan pilota saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Flydubai sözcüsü ise olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ABC News’in haberine göre olayın şüphelisi 29 yaşındaki Hammam Al-Hamami. Umman vatandaşı olan Al-Hamami’nin annesinin Suriyeli olduğu ve kendisinin BAE’de doğduğu belirtildi. Şüphelinin birkaç yıl BAE’de yaşadığı aktarıldı.

İstihbarat kaynakları, Al-Hamami’nin 2024 yılında Oman Air’de staj yaptığı sırada “aşırılıkçı düşünceleri” nedeniyle güvenlik riski olarak değerlendirildiğini ve uçuş görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ancak daha sonra şirket içinde idari bir görevde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Şimdi ise yetkililer, bu geçmişe rağmen Al-Hamami’nin nasıl yeniden pilotluk yapabildiğini ve işgal altındaki topraklara giden bir uçuşta yardımcı pilot olarak görevlendirildiğini araştırıyor.

Güvenlik kaynaklarına göre Al-Hamami, Suudi Arabistan’dan BAE’ye getirildikten sonra soruşturmacılarla işbirliği yaptı ve amacının uçağı işgal altındaki topraklara düşürmek olduğunu söyledi.